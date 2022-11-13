«Барселона» интересуется Гюндоганом

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo. Игрок может переехать в Испанию уже в январе.

По информации издания, сине-гранатовые изначально были нацелены на другого футболиста «горожан» — Бернарду Силву. Однако подписать португальца этой зимой будет крайне проблематично. В связи с этим каталонцы переключили внимание на Гюндогана. Контракт немецкого полузащитника с английским коллективом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуются «Бавария» и «Атлетико».

В текущем сезоне 32-летний хавбек провел за «Манчестер Сити» 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.