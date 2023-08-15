Руководители английских судей извинились перед тренером «Вулверхэмптона». В ворота «МЮ» не назначен пенальти
В самом конце матча 1-го тура чемпионата Англии-2023/24 «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» (1:0) арбитр Саймон Хупер ошибочно не зафиксировал фол вратаря хозяев поля Андре Онана и не наказал его 11-метровым ударом.
Голкипер попытался помешать Крэйгу Досону и Саше Калайджичу замкнуть верховую передачу, подпрыгнул, воткнулся в Калайджича и сбил его двумя руками.
Видеоарбитр Майкл Солсбери, как и положено, провел проверку, но ошибочно не вмешался в действия судьи.
Как выяснилось позднее, менеджер судей АПЛ Джон Мосс присутствовал на игре на «Олд Траффорд» и сразу после финального свистка поговорил с главным тренером «волков» Гари О'Нилом. Он признал ошибку и извинился. Позднее с тренером пообщался и глава английских судей Хоуард Уэбб.
«Джон Мосс сказал, что это был очевидный пенальти, и его следовало назначить. Он поступил честно, извинился, — сказал О'Нил журналистам на пресс-конференции после игры. — Он пришел и признался, что это явная и очевидная ошибка. Джон не мог поверить, что судья не назначил пенальти, а ВАР не вмешался».
Новый руководитель арбитров Уэбб, предположительно, каждый месяц будет разбирать работу рефери и давать болельщикам возможность слышать переговоры судей с ВАР. Возможно, эпизод из матча в Манчестере окажется одним из первых и станет понятно, почему же Хупер и Солсбери поступили таким образом.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|МЮ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
2
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
3
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
4
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Фулхэм
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
7
|Кр. Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Тоттенхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Вест Хэм
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Челси
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
15
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Шеффилд Юн.
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
19
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
20
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|18.08
|21:45
|
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
|- : -
|19.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|- : -
|19.08
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|- : -
|19.08
|17:00
|
Лутон Таун – Бернли
|- : -
|19.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|- : -
|19.08
|19:30
|
Тоттенхэм – МЮ
|- : -
|19.08
|22:00
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|- : -
|20.08
|16:00
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|20.08
|18:30
|
Вест Хэм – Челси
|- : -
|21.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|2
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|2
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|1
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|
|
Джордан Айю
Кристал Пэлас
|1
|
|
Хулиан Альварес
Манчестер Сити
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Райан Аит Нури
Вулверхэмптон
|1
|0
|1
|
|
Ола Айна
Ноттингем Форест
|1
|0
|1