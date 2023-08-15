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Судейство

Сегодня, 16:05

Руководители английских судей извинились перед тренером «Вулверхэмптона». В ворота «МЮ» не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».
«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».
«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».
«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».
1/4

В самом конце матча 1-го тура чемпионата Англии-2023/24 «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» (1:0) арбитр Саймон Хупер ошибочно не зафиксировал фол вратаря хозяев поля Андре Онана и не наказал его 11-метровым ударом.

Голкипер попытался помешать Крэйгу Досону и Саше Калайджичу замкнуть верховую передачу, подпрыгнул, воткнулся в Калайджича и сбил его двумя руками.

Видеоарбитр Майкл Солсбери, как и положено, провел проверку, но ошибочно не вмешался в действия судьи.

Как выяснилось позднее, менеджер судей АПЛ Джон Мосс присутствовал на игре на «Олд Траффорд» и сразу после финального свистка поговорил с главным тренером «волков» Гари О'Нилом. Он признал ошибку и извинился. Позднее с тренером пообщался и глава английских судей Хоуард Уэбб.

«Джон Мосс сказал, что это был очевидный пенальти, и его следовало назначить. Он поступил честно, извинился, — сказал О'Нил журналистам на пресс-конференции после игры. — Он пришел и признался, что это явная и очевидная ошибка. Джон не мог поверить, что судья не назначил пенальти, а ВАР не вмешался».

Новый руководитель арбитров Уэбб, предположительно, каждый месяц будет разбирать работу рефери и давать болельщикам возможность слышать переговоры судей с ВАР. Возможно, эпизод из матча в Манчестере окажется одним из первых и станет понятно, почему же Хупер и Солсбери поступили таким образом.

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».
«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».
«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».
Англия. Премьер-лига. 1-й тур
14 авг, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
1:0
Вулверхэмптон

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Юнайтед
1
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 4-1 3
3
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
4
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
5
 Фулхэм 1 1 0 0 1-0 3
6
 Ньюкасл 1 1 0 0 5-1 3
7
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
8
 Тоттенхэм 1 0 1 0 2-2 1
9
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
10
 Ливерпуль 1 0 1 0 1-1 1
11
 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
12
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
13
 Челси 1 0 1 0 1-1 1
14
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
15
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-1 0
16
 Шеффилд Юн. 1 0 0 1 0-1 0
17
 Нот. Форест 1 0 0 1 1-2 0
18
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
19
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
20
 Астон Вилла 1 0 0 1 1-5 0
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18.08 21:45
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
 - : -
19.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
19.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 - : -
19.08 17:00
Лутон Таун – Бернли
 - : -
19.08 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
19.08 19:30
Тоттенхэм – МЮ
 - : -
19.08 22:00
Ман. Сити – Ньюкасл
 - : -
20.08 16:00
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
20.08 18:30
Вест Хэм – Челси
 - : -
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Кр. Пэлас – Арсенал
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Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
Тайво Авонийи

Тайво Авонийи

Ноттингем Форест

 1
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 1
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Манчестер Сити

 1
И К Ж
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Райан Аит Нури

Райан Аит Нури

Вулверхэмптон

 1 0 1
Ола Айна

Ола Айна

Ноттингем Форест

 1 0 1
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