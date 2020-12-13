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Рой Кин: «Я никогда не видел столько объятий и болтовни после дерби «МЮ» — «Ман Сити»

00:15
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал итоги матча 12-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (0:0).

«Можно найти много оправданий такому матчу. В этой встрече было очень плохо с качеством игры, отсутствовало желание пойти и выиграть матч. Я никогда не видел столько объятий и болтовни после дерби. Я очень расстроен, потому что считаю, что нужно всегда искать способ выиграть.

Мы выступали за команды, которые не соглашались на ничьи. Это дерби, а Джон Стоунс говорит о сухом матче и бла-бла-бла. Тебе нужно идти и выигрывать!» - приводит слова Кина Sky Sports.

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