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Сегодня, 15:00

Рой Кин: «Санчо и Погба не большие профессионалы»

Виктория Кравченко
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Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин отреагировал на слова экс-хавбека манкунианцев Неманьи Матича о дисциплине футболистов Джейдона Санчо и Поля Погба.

Ранее серб заявил, что его бывшие партнеры по команде часто опаздывали на тренировки.

«Я не удивлен, что Неманья упомянул именно этих игроков. Всем хорошо известно, что эти ребята не являются большими профессионалами», — сказал Кин в беседе с The Overlap.

После конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом Санчо не сыграл за команду ни разу с начала сентября. Погба дисквалифицирован из-за положительного допинг-теста.

Джейдон Санчо
Поль Погба
ФК Манчестер Юнайтед
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«Манчестер Сити» показал худший результат в карьере Гвардиолы
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 15 11 3 1 33-14 36
2
 Ливерпуль 15 10 4 1 34-14 34
3
 Астон Вилла 15 10 2 3 34-20 32
4
 Ман. Сити 15 9 3 3 36-17 30
5
 Тоттенхэм 14 8 3 3 28-20 27
6
 МЮ 15 9 0 6 18-18 27
7
 Ньюкасл 14 8 2 4 32-14 26
8
 Брайтон 15 7 4 4 32-27 25
9
 Вест Хэм 14 6 3 5 24-24 21
10
 Челси 15 5 4 6 26-24 19
11
 Брентфорд 15 5 4 6 23-21 19
12
 Фулхэм 15 5 3 7 21-26 18
13
 Вулверхэмптон 15 5 3 7 20-25 18
14
 Кр. Пэлас 15 4 4 7 14-21 16
15
 Борнмут 15 4 4 7 18-30 16
16
 Нот. Форест 15 3 4 8 16-27 13
17
 Лутон Таун 15 2 3 10 16-30 9
18
 Эвертон 14 5 2 7 15-20 7
19
 Бернли 15 2 1 12 15-33 7
20
 Шеффилд Юн. 15 1 2 12 11-41 5
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5.12 22:30
Вулверхэмптон – Бернли
 1 : 0
5.12 23:15
Лутон Таун – Арсенал
 3 : 4
6.12 22:30
Брайтон – Брентфорд
 2 : 1
6.12 22:30
Фулхэм – Нот. Форест
 5 : 0
6.12 22:30
Шеффилд Юн. – Ливерпуль
 0 : 2
6.12 22:30
Кр. Пэлас – Борнмут
 0 : 2
6.12 23:15
Астон Вилла – Ман. Сити
 1 : 0
6.12 23:15
МЮ – Челси
 2 : 1
7.12 22:30
Эвертон – Ньюкасл
 - : -
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Манчестер Сити

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