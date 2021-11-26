Бьелса: «Лидс» доверился мне, и моя зарплата это доказывает"

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса высказался о положении своей команды в нынешнем сезоне чемпионата Англии.

«Я руковожу игроками, заслуживающими находиться на более высоком месте, — приводит слова Бьелсы The Guardian. — «Лидс» доверился мне, и моя зарплата это доказывает. Конечно, ожидаются не те результаты, которые я предлагаю. Повреждения не входят в число причин, приведших нас на эту позицию, и, конечно, наше положение меня тревожит. Клуб предоставил мне достаточный объем ресурсов для того, чтобы результаты были лучше».

После 12 туров «Лидс» набрал 11 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. В прошлом сезоне подопечные Бьелсы с 59 очками заняли девятую позицию.