Роналду обязали снести теннисный корт у своего особняка в Португалии
10:50
Мэр Терраш-ди-Бору Мануэль Тибо сообщил, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду без разрешения построил теннисный корт и пристройку на территории своего особняка в Португалии.
«Криштиану представил нам проект, который был одобрен, — приводит слова Тибо Marca. — Но также Роналду возвел постройки за разрешенными пределами».
36-летнему португальцу придется снести несогласованные постройки у особняка, стоимость которого оценивается в 2,7 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/lifestyle/2021/10/27/6179bafa46163fc9af8b45d4.html
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