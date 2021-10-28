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Роналду обязали снести теннисный корт у своего особняка в Португалии

10:50
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Мэр Терраш-ди-Бору Мануэль Тибо сообщил, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду без разрешения построил теннисный корт и пристройку на территории своего особняка в Португалии.

«Криштиану представил нам проект, который был одобрен, — приводит слова Тибо Marca. — Но также Роналду возвел постройки за разрешенными пределами».

36-летнему португальцу придется снести несогласованные постройки у особняка, стоимость которого оценивается в 2,7 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/lifestyle/2021/10/27/6179bafa46163fc9af8b45d4.html

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