Роналду обязали снести теннисный корт у своего особняка в Португалии

Мэр Терраш-ди-Бору Мануэль Тибо сообщил, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду без разрешения построил теннисный корт и пристройку на территории своего особняка в Португалии.

«Криштиану представил нам проект, который был одобрен, — приводит слова Тибо Marca. — Но также Роналду возвел постройки за разрешенными пределами».

36-летнему португальцу придется снести несогласованные постройки у особняка, стоимость которого оценивается в 2,7 миллиона евро.