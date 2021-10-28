«Ливерпуль» претендует на полузащитника «Лидса» Филлипса

«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Лидса» Келвином Филлипсом, сообщает Daily Star.

По информации источника, мерсисайдцы являются главными претендентами на 25-летнего англичанина. Сообщается, что к футболисту также проявляет интерес «Манчестер Юнайтед», но сам игрок не хочет переходить в этот клуб из-за давней истории противостояний «Лидса» с «красными дьяволами».

В сезоне-2021/22 Филлипс провел 9 матчей за «Лидс», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 40 миллионов евро.