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«Ливерпуль» претендует на полузащитника «Лидса» Филлипса

09:33
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«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Лидса» Келвином Филлипсом, сообщает Daily Star.

По информации источника, мерсисайдцы являются главными претендентами на 25-летнего англичанина. Сообщается, что к футболисту также проявляет интерес «Манчестер Юнайтед», но сам игрок не хочет переходить в этот клуб из-за давней истории противостояний «Лидса» с «красными дьяволами».

В сезоне-2021/22 Филлипс провел 9 матчей за «Лидс», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.dailystar.co.uk/sport/football/exclusive-kalvin-phillips-liverpool-leeds-25312063

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Иван Торопцев все материалы автора

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