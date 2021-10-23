Роналду — о критике в свой адрес: «Я все равно буду закрывать рты и побеждать»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, что думает о критике в свой адрес.
«Я знаю, когда команде нужна помощь в защите. Но моя роль в клубе — побеждать, помогать команде и забивать мячи. Но защита — часть моей работы.
Есть люди, которые не хотят этого видеть, потому что я им не нравлюсь, но, честно говоря, мне 36 лет, я выигрываю все, поэтому буду ли я беспокоиться о тех, кто говорит обо мне плохие вещи? Я хорошо сплю по ночам, меня не мучит совесть. Я все равно буду закрывать рты и побеждать. Критика — это часть работы. Меня это не беспокоит. Если честно, я считаю, что это хорошо. Если они беспокоятся или говорят обо мне, это потому, что они знают мой потенциал и ценность в футболе.
Я все выигрываю, но у меня все еще есть мотивация. Открыл новую главу своей жизни, даже с моим возрастом, и именно поэтому я здесь — чтобы попытаться победить, и думаю, что «Манчестер Юнайтед» должен быть на этом уровне. Должен побеждать и думать о больших успехах, поэтому я здесь, чтобы помочь», — приводит слова Роналду Sky Sports.
В этом сезоне 36-летний португалец провел 5 матчей в АПЛ и забил 3 гола. После 8 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.
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Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11095/12441497/cristiano-ronaldo-i-will-close-mouths-of-critics-by-winning-things-at-manchester-united
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