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Роналду — о критике в свой адрес: «Я все равно буду закрывать рты и побеждать»

Криштиану Роналду поделился мнением о критике в свой адрес
16:52
Криштиану Роналду. Фото Getty Images
Криштиану Роналду. Фото Getty Images
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, что думает о критике в свой адрес.

«Я знаю, когда команде нужна помощь в защите. Но моя роль в клубе — побеждать, помогать команде и забивать мячи. Но защита — часть моей работы.

Есть люди, которые не хотят этого видеть, потому что я им не нравлюсь, но, честно говоря, мне 36 лет, я выигрываю все, поэтому буду ли я беспокоиться о тех, кто говорит обо мне плохие вещи? Я хорошо сплю по ночам, меня не мучит совесть. Я все равно буду закрывать рты и побеждать. Критика — это часть работы. Меня это не беспокоит. Если честно, я считаю, что это хорошо. Если они беспокоятся или говорят обо мне, это потому, что они знают мой потенциал и ценность в футболе.

Я все выигрываю, но у меня все еще есть мотивация. Открыл новую главу своей жизни, даже с моим возрастом, и именно поэтому я здесь — чтобы попытаться победить, и думаю, что «Манчестер Юнайтед» должен быть на этом уровне. Должен побеждать и думать о больших успехах, поэтому я здесь, чтобы помочь», — приводит слова Роналду Sky Sports.

В этом сезоне 36-летний португалец провел 5 матчей в АПЛ и забил 3 гола. После 8 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Реал

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Спартак

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Ювентус

Ф1 (0)

25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11095/12441497/cristiano-ronaldo-i-will-close-mouths-of-critics-by-winning-things-at-manchester-united

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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