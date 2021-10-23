Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, что думает о критике в свой адрес.

«Я знаю, когда команде нужна помощь в защите. Но моя роль в клубе — побеждать, помогать команде и забивать мячи. Но защита — часть моей работы.

Есть люди, которые не хотят этого видеть, потому что я им не нравлюсь, но, честно говоря, мне 36 лет, я выигрываю все, поэтому буду ли я беспокоиться о тех, кто говорит обо мне плохие вещи? Я хорошо сплю по ночам, меня не мучит совесть. Я все равно буду закрывать рты и побеждать. Критика — это часть работы. Меня это не беспокоит. Если честно, я считаю, что это хорошо. Если они беспокоятся или говорят обо мне, это потому, что они знают мой потенциал и ценность в футболе.

Я все выигрываю, но у меня все еще есть мотивация. Открыл новую главу своей жизни, даже с моим возрастом, и именно поэтому я здесь — чтобы попытаться победить, и думаю, что «Манчестер Юнайтед» должен быть на этом уровне. Должен побеждать и думать о больших успехах, поэтому я здесь, чтобы помочь», — приводит слова Роналду Sky Sports.

В этом сезоне 36-летний португалец провел 5 матчей в АПЛ и забил 3 гола. После 8 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.