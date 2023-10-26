Роналду не попал в топ-10 лучших игроков «МЮ» по версии FourFourTwo

Журнал FourFourTwo опубликовал список лучших игроков в истории «Манчестер Юнайтед». Лидером рейтинга стал Бобби Чарльтон, который забил 199 голов в 606 матчах за команду. На втором месте расположился Джордж Бест — 143 гола в 360 матчах. Третий — Брайан Робсон — 69 голов в 339 матчах.

В десятку лучших не попал португальский форвард Криштиану Роналду. За команду он провел 346 матчей и забил 145 голов.

Полный список:

1-е место — Бобби Чарльтон

2-е место — Джордж Бест

3-е место — Брайан Робсон

4-е место — Эрик Кантона

5-е место — Денис Лоу

6-е место — Уэйн Руни

7-е место — Райан Гиггз

8-е место — Дункан Эдвардс

9-е место — Петр Шмейхель

10-е место — Пол Скоулз