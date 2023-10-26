Роналду не попал в топ-10 лучших игроков «МЮ» по версии FourFourTwo
Журнал FourFourTwo опубликовал список лучших игроков в истории «Манчестер Юнайтед». Лидером рейтинга стал Бобби Чарльтон, который забил 199 голов в 606 матчах за команду. На втором месте расположился Джордж Бест — 143 гола в 360 матчах. Третий — Брайан Робсон — 69 голов в 339 матчах.
В десятку лучших не попал португальский форвард Криштиану Роналду. За команду он провел 346 матчей и забил 145 голов.
Полный список:
1-е место — Бобби Чарльтон
2-е место — Джордж Бест
3-е место — Брайан Робсон
4-е место — Эрик Кантона
5-е место — Денис Лоу
6-е место — Уэйн Руни
7-е место — Райан Гиггз
8-е место — Дункан Эдвардс
9-е место — Петр Шмейхель
10-е место — Пол Скоулз
Роналду в декабре 2022 года перешел в «Аль-Наср», подписав контракт с командой на 2,5 года. Всего 38-летний игрок провел 32 матча за клуб из Саудовской Аравии, в которых отметился 28 голами и 9 результативными передачами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тоттенхэм
|10
|8
|2
|0
|22-9
|26
|
2
|Ман. Сити
|9
|7
|0
|2
|19-7
|21
|
3
|Арсенал
|9
|6
|3
|0
|18-8
|21
|
4
|Ливерпуль
|9
|6
|2
|1
|20-9
|20
|
5
|Астон Вилла
|9
|6
|1
|2
|23-13
|19
|
6
|Ньюкасл
|9
|5
|1
|3
|24-9
|16
|
7
|Брайтон
|9
|5
|1
|3
|22-18
|16
|
8
|МЮ
|9
|5
|0
|4
|11-13
|15
|
9
|Вест Хэм
|9
|4
|2
|3
|16-16
|14
|
10
|Челси
|9
|3
|3
|3
|13-9
|12
|
11
|Кр. Пэлас
|10
|3
|3
|4
|8-13
|12
|
12
|Вулверхэмптон
|9
|3
|2
|4
|11-15
|11
|
13
|Фулхэм
|9
|3
|2
|4
|8-15
|11
|
14
|Брентфорд
|9
|2
|4
|3
|14-12
|10
|
15
|Нот. Форест
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|
16
|Эвертон
|9
|2
|1
|6
|9-14
|7
|
17
|Лутон Таун
|9
|1
|2
|6
|8-17
|5
|
18
|Бернли
|9
|1
|1
|7
|7-23
|4
|
19
|Борнмут
|9
|0
|3
|6
|6-20
|3
|
20
|Шеффилд Юн.
|9
|0
|1
|8
|7-24
|1
|27.10
|22:00
|
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
|1 : 2
|28.10
|14:30
|
Челси – Брентфорд
|- : -
|28.10
|17:00
|
Арсенал – Шеффилд Юн.
|- : -
|28.10
|17:00
|
Борнмут – Бернли
|- : -
|28.10
|19:30
|
Вулверхэмптон – Ньюкасл
|- : -
|29.10
|16:00
|
Вест Хэм – Эвертон
|- : -
|29.10
|17:00
|
Астон Вилла – Лутон Таун
|- : -
|29.10
|17:00
|
Брайтон – Фулхэм
|- : -
|29.10
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|- : -
|29.10
|18:30
|
МЮ – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|6
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Родри
Манчестер Сити
|7
|1
|3
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|9
|1
|3
|
|
Кертис Джонс
Ливерпуль
|5
|1
|1