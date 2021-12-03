Рангник: «Роналду по-прежнему с легкостью решает исход матчей. Никогда не видел 36-летнего игрока в такой форме»
Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался об игре нападающего команды Криштиану Роналду в матче 14-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (3:2).
«Всегда нужно адаптировать свой стиль футбола или свои идеи в зависимости от тех футболистов, что у тебя есть, — приводит слова Рангника Football Daily. — Я видел, как Криштиану играл во втором тайме матча с «Арсеналом». Потрясающий профессионал. Роналду по-прежнему с легкостью решает исход матчей. Никогда не видел 36-летнего игрока в такой форме. Но суть не только в нем, суть в развитии команды в целом. Судя по тому, что я вчера увидел, он более чем готов выкладываться для «Манчестер Юнайтед».
Во встрече с «Арсеналом» 36-летний португалец забил свои 800-й и 801-й мячи в карьере.
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