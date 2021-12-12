«Ливерпуль» готов продать защитника Филлипса за 10 миллионов фунтов
«Ливерпуль» готов расстаться с защитником Натаниэлом Филлипсом в зимнее трансферное окно, сообщает The Sun.
По информации источника, мерсисайдцы согласны отпустить 24-летнего англичанина в случае, если получат предложение в размере 10 миллионов фунтов. Сообщается, что футболистом интересуется «Вест Хэм», однако «молотобойцы» склоняются к варианту с арендой.
В сезоне-2021/22 Филлипс провел 4 матча за «Ливерпуль» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7,2 миллиона фунтов.
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Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/17011358/west-ham-liverpool-nat-phillips-transfer/
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