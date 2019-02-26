Ромелу Лукаку: "Слева, справа, в середине, мне неважно, где играть"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку отметил, что ему непринципиально, на какой позиции играть. В матче с "Ливерпулем" (0:0) центрфорвард действовал на правом фланге атаки.

- Слева, справа, в середине, мне неважно, где играть, - цитирует официальный сайт "МЮ" Лукаку. - Играть за этот клуб - честь для меня, и я сделаю все возможное на любой позиции. Играя справа, как в матче с "Ливерпулем", я старался создавать моменты, в центре я буду пытаться забивать.

Пока тренер хочет использовать меня, я сделаю все от меня зависящее. У нас много травм, но мы стараемся смотреть на вещи позитивно. Мы - "Манчестер Юнайтед" и должны выходить и побеждать где угодно.