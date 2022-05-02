Ромелу Лукаку недоволен своим положением в «Челси»

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку недоволен игровым временем в английском клубе, сообщает Goal.

По данным источника, футболист этим летом может перейти в «Милан» или «Интер». Однако 28-летний бельгиец хочет остаться в лондонском клубе.

Контракт игрока с «Челси» рассчитан до 30 июня 2026 года. Рыночная стоимость футболиста составляет 85 миллионов евро. В этом сезоне АПЛ футболист сыграл в 23 матчах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.