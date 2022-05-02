Ральф Рангник высказался о будущем Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что о будущем форварда Криштиану Роналду нужно спрашивать у Эрика тен Хага, который официально возглавит команду летом 2022 года.

«Лучше спросить Эрика тен Хага о роли Криштиану Роналду в системе. Он доказал, что остается важной частью «МЮ». Однако команде нужно больше нападающий», — цитирует Рангника журналист Фабрицио Романо.

Роналду играет за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. 1 мая сообщалось, что 37-летний португалец может вернуться в «Реал».