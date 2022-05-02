Ральф Рангник высказался о будущем Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что о будущем форварда Криштиану Роналду нужно спрашивать у Эрика тен Хага, который официально возглавит команду летом 2022 года.
«Лучше спросить Эрика тен Хага о роли Криштиану Роналду в системе. Он доказал, что остается важной частью «МЮ». Однако команде нужно больше нападающий», — цитирует Рангника журналист Фабрицио Романо.
Роналду играет за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. 1 мая сообщалось, что 37-летний португалец может вернуться в «Реал».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|34
|26
|5
|3
|84-21
|83
|
2
|Ливерпуль
|34
|25
|7
|2
|86-22
|82
|
3
|Челси
|34
|19
|9
|6
|68-29
|66
|
4
|Арсенал
|34
|20
|3
|11
|54-41
|63
|
5
|Тоттенхэм
|34
|19
|4
|11
|59-39
|61
|
6
|МЮ
|35
|15
|10
|10
|54-52
|55
|
7
|Вест Хэм
|35
|15
|7
|13
|53-46
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|34
|15
|4
|15
|33-32
|49
|
9
|Брайтон
|35
|10
|14
|11
|34-42
|44
|
10
|Ньюкасл
|35
|11
|10
|14
|40-56
|43
|
11
|Лестер
|33
|11
|9
|13
|48-54
|42
|
12
|Кр. Пэлас
|34
|9
|14
|11
|45-42
|41
|
13
|Саутгемптон
|35
|9
|13
|13
|41-58
|40
|
14
|Астон Вилла
|33
|12
|4
|17
|44-46
|40
|
15
|Брентфорд
|34
|11
|7
|16
|41-49
|40
|
16
|Лидс
|34
|8
|10
|16
|38-72
|34
|
17
|Бернли
|34
|7
|13
|14
|31-46
|34
|
18
|Эвертон
|33
|9
|5
|19
|35-55
|32
|
19
|Уотфорд
|34
|6
|4
|24
|32-69
|22
|
20
|Норвич
|34
|5
|6
|23
|22-71
|21
|30.04
|14:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|0 : 1
|30.04
|17:00
|
Астон Вилла – Норвич
|2 : 0
|30.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|0 : 3
|30.04
|17:00
|
Саутгемптон – Кр. Пэлас
|1 : 2
|30.04
|17:00
|
Уотфорд – Бернли
|1 : 2
|30.04
|19:30
|
Лидс – Ман. Сити
|0 : 4
|1.05
|16:00
|
Тоттенхэм – Лестер
|3 : 1
|1.05
|16:00
|
Эвертон – Челси
|1 : 0
|1.05
|18:30
|
Вест Хэм – Арсенал
|1 : 2
|2.05
|22:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|19
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|17
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|26
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|23
|1
|8
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7