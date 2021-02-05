Рохо узнал об уходе из «Манчестер Юнайтед» из социальных сетей

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Маркус Рохо узнал о том, что покидает английский клуб из социальных сетей, а не от руководства команды, сообщает ESPN.

По данным источника, футболист надеялся на продление контракта с клубом до 2022 года, однако этого не произошло. О том, что «МЮ» хочет с ним расстаться, Рохо прочитал в интернете.

2 февраля стало известно, что 30-летний защитник расторг контракт с английским клубом и перешел в «Бока Хуниорс». Рохо с 2010 по 2012 год выступал за «Спартак», в «МЮ» он перешел из «Спортинга» в 2014 году.