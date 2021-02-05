Мохамед Салах признан лучшим игроком десятилетия в Африке

Стали известны имена игроков, которые названы лучшими футболистами десятилетия в Африке по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

В список финалистов вошли игроки из стран, входящих в Конфедерацию африканского футбола, в период с 2011 по 2020 год.

Лучшим игроком десятилетия в Африке стал форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах. На втором месте оказался его одноклубник, сенегалец Садьо Мане. Третье место занял хавбек «Манчестер Сити» и сборной Алжира Рияд Махрез.

В этом сезоне 28-летний Салах провел 21 матч в АПЛ, забив 15 голов и сделав 3 результативные передачи.