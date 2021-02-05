Харри Магуайр рассказал, как относится к критике «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр заявил, что он положительно относится к людям, критикующим его клуб.

«Я не против этого, даже нравится. Когда я подниму свой первый трофей в этом клубе, я широко улыбнусь, зная, что многие не хотели этого. «МЮ» — самый обсуждаемый клуб в мире. Многие не хотят нашего успеха. В таком мире мы живем, я привык к этому», — сказал Магуайр в клубном подкасте.

В последнем матче «МЮ» в АПЛ против «Саутгемптона» команда забила 9 безответных голов сопернику. После 22 туров чемпионата Англии «МЮ» занимает 2-е место в турнирной таблице. 6 февраля команда сыграет с «Эвертоном». Начало — в 23.00 по московскому времени.