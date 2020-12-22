Рохо может продолжить карьеру в Испании
08:44
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо уйдет из клуба в зимнее трансферное окно, информирует The Athletic.
Как отмечается у 30-летнего испанца есть два варианта продолжения карьеры в Испании.
Однако сам Рохо хочет остаться в Англии. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Шеффилда» и «Ньюкасла».
Его контракт с «МЮ» истекает летом 2021 года.
В этом сезоне Рохо не провел ни одного матча и исключен из заявки «МЮ».
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