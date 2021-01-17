Роджерс: «В начале матча с «Саутгемптоном» игроки «Лестера» придерживались социального дистанцирования и не приближались к сопернику»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс подвел итоги матча 19-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (2:0).

«Отличная победа над хорошей командой. Мы были слишком пассивны в начале, строго придерживались социального дистанцирования и не приближались к ним. После этого у нас были продолжительные атаки, и в итоге мы смогли забить блестящий гол.

Мы провели блестящий второй тайм и должны были забить больше голов. Харви Барнс снова показал, как он завершает атаки», — приводит слова Роджерса BBC Sport.

После этого матча «Лестер» с 35 очками расположился на втором месте в АПЛ, «Саутгемптон» с 29 очками — на восьмой строчке.