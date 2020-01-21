Роджерс рассчитывает включить в заявку «Лестера» Ндиди на игру с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс сообщил, что 23-летний полузащитник Уилфред Ндиди может попасть в заявку на матч 24-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма».

В начале января Роджерс говорил о том, что Ндиди выбил до начала февраля и ему предстоит небольшая операция на мениске.

— У Ндиди хорошие шансы на попадание в заявку на завтрашний матч, — цитирует Роджерса BBC. — Он проделал потрясающую работу по восстановлению, ему хватило 11 дней! Не хотим сильно спешить, но в последние дни Уилфред здорово поработал, прошел все тесты. Это очень важный футболист для «Лестера», он покрывает очень много пространства, помогая нашей линии атаки. Без сомнений, нам его очень не хватало.

?23-летний нигериец в текущем сезоне провел 23 матча за «Лестер» и забил два мяча при одной голевой передаче, его признали лучшим футболистом Нигерии-2019.