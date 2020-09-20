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Роджерс одержал сотую победу в 210 играх АПЛ. Быстрее до этой отметки добирались только трое

20 сентября 2020, 23:34
Брендан Роджерс. Фото Twitter
Брендан Роджерс. Фото Twitter
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс одержал сотую победу в чемпионате Англии. Юбилейным для него стал выигрыш у «Бернли» в игре 2-го тура премьер-лиги (4:2).

Роджерс стал 23-м тренером, достигшим отметки в 100 побед. Для этого специалисту понадобилось 210 игр, и это четвертый результат в истории.

Быстрее сотню побед одерживали только Алекс Фергюсон (162 матча), Кенни Далглиш (197) и всего на один матч Роджерса обогнал Кевин Киган (209).

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