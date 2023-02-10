Родри: «С каждым годом выиграть титул АПЛ все сложнее»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес рассказал, что думает о конкурентоспособности в АПЛ. На данный момент «горожане» отстают от лидера гонки «Арсенала» на пять очков.

«С каждым годом все сложнее выиграть титул АПЛ. Уровень чемпионата просто невероятен, поэтому для победы ты должен набирать 90 и больше очков за сезон. Мы спокойны. Мы знаем, что впереди еще много матчей», — заявил Родри в интервью DAZN.

12 февраля «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой» в матче 22-го тура АПЛ. Начало — в 19.30 мск.