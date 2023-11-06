Родри доволен игрой Доку в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес прокомментировал игру Жереми Доку, который этим летом перешел к команду из «Ренна».

«С приходом Доку у нас появился игрок такого профиля, которого у нас давно не было. Возможно, в похожем стиле играли Рахим Стерлинг и Лерой Сане. Я говорю о быстрых вингерах. Доку сейчас чувствует себя счастливым и я очень рад за него», — цитирует игрока журналист Джек Гауган.

Доку забил гол и оформил 4 результативные передачи в матче с «Борнмутом». «Сити» одержали победу 6:1.

Всего в активе 21-летнего хавбека 2 гола и 5 ассистов в 8 матчах АПЛ.