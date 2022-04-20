Роберто Фирмину пропустил матч «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед» из-за травмы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что форвард Роберто Фирмину не участвовал в матче 30-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (4:0) из-за травмы.

«Фирмино не участвовал, так как в концовке матча с «Манчестер Сити» почувствовал боль в стопе. Все не так плохо. Надеемся, что он будет готов сыграть в матче с «Эвертоном», — цитирует Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» набрал 76 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Юнайтед» (54) расположился на шестом месте.