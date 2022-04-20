«Эвертон» наблюдает за полузащитником Траоре

«Эвертон» следит за вингером «Вулверхэмптона» Адамой Траоре.

26-летний игрок в настоящее время находится в аренде в «Барселоне», но у клуба может не хватить средств, чтобы подписать его.

По данным Football Insider, «Эвертон» может приобрести Траоре, если он вернется в «Вулверхэмптон» этим летом. Клуб ищет потенциальную замену уходящему нападающему Ричарлисону.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за «Барсу» 14 матчей и сделал 4 голевые передачи. Его контракт с «Вулверхэмптоном» рассчитан до лета 2023 года.