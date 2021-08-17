Рио Фердинанд назвал двух игроков, способных усилить «МЮ»
13:45
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд рассказал, кто может усилить манкунианцев.
«Сауль Ньигес идеально подошел бы «МЮ». Несколько лет назад за него просили 221 тысячи долларов, 55-69 миллионов долларов. В нынешней ситуации это отличная цена за игрока, у которого есть опыт выступления в Лиге чемпионов. Я его большой поклонник. Если у вас есть возможность заполучить его, сделайте это.
Также команду может усилить Деклан Райс. Я его фанат, хочу видеть, как он будет прогрессировать. Летом в сборной Англии он был великолепен", — рассказал Фердинанд в подкасте FIVE.
22 августа «МЮ» сыграет с «Саутгемптоном». Начало — в 16.00 (мск).
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