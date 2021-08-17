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Кейн вернулся к тренировкам с «Тоттенхэмом»

14:01
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн возобновил тренировки с командой, сообщает Sky Sports.

По информации СМИ, Кейн в первый раз в новом сезоне тренировался вместе с одноклубниками.

Ранее появилась информация, что футболист не вернулся в расположение команды и пропустил несколько тренировок. 12 августа сообщалось, что «Сити» предложил «Тоттенхэму» 150 миллионов евро за Кейна.

15 августа 28-летний англичанин не попал в заявку команды на матч против «Манчестер Сити» в первом туре чемпионата Англии.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11675/12383656/harry-kane-tottenham-striker-trains-with-team-mates-for-first-time-this-season-after-exiting-isolation

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Екатерина Савостина все материалы автора

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