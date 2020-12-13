Рэшфорд считает «Манчестер Юнайтед» одной из самых атакующих команд АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд считает, что команда играет в очень атакующий футбол.

«Мы точно в четверке самых атакующих и опасных команд в АПЛ. Сейчас «МЮ» стабильно набирает очки и уже приблизился к лидерам. Еще сыграно очень мало матчей, чтобы делать конкретные выводы, но все в наших руках», — цитирует Рэшфорда официальный сайт клуба.

«Манчестер Юнайтед», набрав 20 очков в 11 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.