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Рэшфорд считает «Манчестер Юнайтед» одной из самых атакующих команд АПЛ

11:50
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд считает, что команда играет в очень атакующий футбол.

«Мы точно в четверке самых атакующих и опасных команд в АПЛ. Сейчас «МЮ» стабильно набирает очки и уже приблизился к лидерам. Еще сыграно очень мало матчей, чтобы делать конкретные выводы, но все в наших руках», — цитирует Рэшфорда официальный сайт клуба.

«Манчестер Юнайтед», набрав 20 очков в 11 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

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