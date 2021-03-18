Рэшфорд рассказал, чему его научил Ибрагимович

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился воспоминаниями о работе с нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем перед матчем 1/8 финала Лиги Европы.

Ибрагимович играл за «МЮ» с 2016 по 2018 год. Швед провел 53 матча во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 10 голевых передач.

«Для меня, молодого футболиста, это было славное время: я поиграл с форвардом такого масштаба и класса, завоевавшим множество трофеев и многое умеющим на поле.

Я многое узнал от него. Самое главное — о моральной подготовке к матчам. Он всегда был готов играть, всегда был подготовлен независимо от того, хороший результат или плохой. Я увидел, каким должен быть менталитет, если ты хочешь играть на топ-уровне на протяжении многих лет.

Будет здорово и волнительно сыграть против него. Мы многое делали вместе, работали в качестве форвардов, и порой он рассказывал мне о всяких мелочах. На поле мы разные, но самое важное, что я сумел перенять его менталитет», — сказал Рэшфорд Daily Mail.

11 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Миланом» (1:1). Ответная встреча пройдет сегодня, 18 марта, в Милане. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.