Саутгейт прокомментировал невызов Александера-Арнолда в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал отсутствие защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда в заявке сборной Англии на мартовские матчи квалификации ЧМ-2022.

«Считаю, что в последние время он играл не на том уровне, который показывал в последние несколько лет. У него большой талант, уверен в будущем он будет играть важную роль в сборной Англии», — цитирует Саутгейта 101 Great Goals.

22-летний защитник впервые выступил за сборную Англии с июне 2018 года и с тех пор регулярно вызывался в команду. 25 марта сборная Англии сыграет с Сан-Марино, 28 марта англичане сыграют в гостях с Албанией, а 31 марта проведут домашний матч с Польшей.