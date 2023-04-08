Рэшфорд проводит свой 350-й матч в составе «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд проводит свой 350-й матч в составе «красных» дьяволов.
На данный момент проходит матч 30-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Английский форвард вышел в стартовом составе манкунианцев. Этот матч стал для него 350-м в футболке «красных дьяволов».
25-летний форвард выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года. Всего он забил 125 мячей и отдал 66 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70-27
|72
|
2
|Ман. Сити
|28
|20
|4
|4
|71-26
|64
|
3
|Ньюкасл
|28
|14
|11
|3
|46-20
|53
|
4
|МЮ
|28
|16
|5
|7
|42-37
|53
|
5
|Тоттенхэм
|29
|15
|5
|9
|53-41
|50
|
6
|Брайтон
|27
|13
|7
|7
|51-34
|46
|
7
|Астон Вилла
|29
|13
|5
|11
|39-40
|44
|
8
|Ливерпуль
|28
|12
|7
|9
|48-33
|43
|
9
|Брентфорд
|29
|10
|13
|6
|46-38
|43
|
10
|Фулхэм
|28
|11
|6
|11
|39-39
|39
|
11
|Челси
|29
|10
|9
|10
|29-30
|39
|
12
|Кр. Пэлас
|29
|7
|9
|13
|24-39
|30
|
13
|Лидс
|29
|7
|8
|14
|38-49
|29
|
14
|Вулверхэмптон
|29
|7
|7
|15
|23-42
|28
|
15
|Вест Хэм
|28
|7
|6
|15
|26-39
|27
|
16
|Эвертон
|29
|6
|9
|14
|23-41
|27
|
17
|Нот. Форест
|29
|6
|9
|14
|24-52
|27
|
18
|Борнмут
|29
|7
|6
|16
|27-57
|27
|
19
|Лестер
|29
|7
|4
|18
|40-51
|25
|
20
|Саутгемптон
|29
|6
|5
|18
|23-47
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|8.04
|14:30
|
МЮ – Эвертон
|- : -
|8.04
|17:00
|
Астон Вилла – Нот. Форест
|- : -
|8.04
|17:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|- : -
|8.04
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|- : -
|8.04
|17:00
|
Лестер – Борнмут
|- : -
|8.04
|17:00
|
Тоттенхэм – Брайтон
|- : -
|8.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|- : -
|8.04
|19:30
|
Саутгемптон – Ман. Сити
|- : -
|9.04
|16:00
|
Лидс – Кр. Пэлас
|- : -
|9.04
|18:30
|
Ливерпуль – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|22
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|17
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|27
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5
Новости