Рэшфорд проводит свой 350-й матч в составе «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд проводит свой 350-й матч в составе «красных» дьяволов.

На данный момент проходит матч 30-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Английский форвард вышел в стартовом составе манкунианцев. Этот матч стал для него 350-м в футболке «красных дьяволов».

25-летний форвард выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года. Всего он забил 125 мячей и отдал 66 результативных передач.