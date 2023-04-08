Скоулз: «Кейн счастлив в «Тоттенхэме», ему трудно уйти в 30 лет»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о ситуации форварда «Тоттенхэма Гарри Кейна.

«Считаю, что Гарри счастлив там, где он есть. Если бы он собирался куда-то уйти, то перешел бы в «Манчестер Сити» пару лет назад. Он стал бы фантастическим игроком для команды, который гарантирует 25 голов, но ему очень трудно куда-то переходить в 30 лет. Это риск и для «Манчестер Юнайтед»: если вы сделаете ставку на трансфер Гарри Кейна, а Дэниел Леви вдруг начнет с вами дурачиться, вы останетесь ни с чем. Если бы договориться удалось заранее — отлично, но я просто думаю, что он очень доволен тем, что он делает в «Тоттенхэме», — приводит слова Скоулза Daily Mail.

Английский форвард выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года.

В текущем сезоне 29-летний Кейн провел 40 матчей за «шпор» во всех турнирах, забил 24 гола и отдал четыре результативные передачи.