Рэшфорд назвал самого неудобного соперника

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд назвал самого неудобного соперника.

«Я бы, наверное, назвал Кайла Уокера. Его физические возможности просто невероятны, так что против него всегда тяжело играть», — цитирует игрока The Overlap.

18 июля «МЮ» объявил о продлении контракта с Рэшфордом до 2028 года.