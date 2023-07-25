Президент «Баварии» поделился мнением о возможном трансфере Кейна

Президент «Баварии» Герберт Хайнер поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«Гарри Кейн — очень привлекательный игрок, капитан сборной Англии и лучший бомбардир. Он принесет пользу нам и бундеслиге», — цитирует Хайнера Kicker.

В сезоне-2022/23 Кейн провел за «Тоттенхэм» 48 матчей во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал 5 результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.