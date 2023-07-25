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Сегодня, 14:47

Президент «Баварии» поделился мнением о возможном трансфере Кейна

Виктория Кравченко
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Президент «Баварии» Герберт Хайнер поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«Гарри Кейн — очень привлекательный игрок, капитан сборной Англии и лучший бомбардир. Он принесет пользу нам и бундеслиге», — цитирует Хайнера Kicker.

В сезоне-2022/23 Кейн провел за «Тоттенхэм» 48 матчей во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал 5 результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Гарри Кейн
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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