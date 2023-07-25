Гвардиола: «Мы надеемся, что Кайл Уокер останется в «Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал будущее защитника команды Кайла Уокера.
«Мы надеемся, что Кайл останется с нами. Я могу сказать, что он очень важный игрок для нас. Мы будем бороться за него», — приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что Уокер сообщил Гвардиоле о своем решении перейти в «Баварию». Мюнхенцы предложат 33-летнему англичанину двухлетний контракт с возможностью продления еще на один год.
Защитник играет в «Сити» с 2017 года. С командой он 5 раз выиграл чемпионат Англии, 2 раза — Кубок и Суперкубок страны, 4 раза — Кубок лиги и один раз Лигу чемпионов.
В прошедшем сезоне Уокер провел 39 матчей за «Сити» во всех турнирах, отличившись 1 голевой передачей. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|МЮ
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4
|Ньюкасл
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5
|Ливерпуль
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6
|Брайтон
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|0-0
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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|0-0
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11
|Кр. Пэлас
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|0
|0-0
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12
|Челси
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|0
|0-0
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13
|Вулверхэмптон
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|0
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|0
|0-0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
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|0
|0-0
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20
|Лутон Таун
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|0-0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -