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«Тоттенхэм» сделал форварда «Саутгемптона» Ингса приоритетной целью на летнее трансферное окно

07:14
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«Тоттенхэм» интересуется нападающим «Саутгемптона» Дэнни Ингсом, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «шпоры» сделали приоритетной цель приобрести 28-летнего англичанина. Клуб из Лондона рассчитывает, что Ингс сможет играть в связке с Харри Кейном. Сообщается, что форвард «святых» может обойтись «Тоттенхэму» в сумму около 20 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Ингс провел 33 матча за «Саутгемптон», на его счету 13 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 19,8 миллиона фунтов.

6 июля сообщалось, что игрок отказался продлевать контракт с нынешним клубом на четыре года. Нынешнее соглашение Ингса с «Саутгемптоном» действует до конца июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/football/2021/07/13/danny-ings-tottenhams-top-transfer-target-play-alongside-harry/?utm_content=football&utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1626178921-1

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Иван Торопцев все материалы автора

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