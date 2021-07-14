«Тоттенхэм» сделал форварда «Саутгемптона» Ингса приоритетной целью на летнее трансферное окно

«Тоттенхэм» интересуется нападающим «Саутгемптона» Дэнни Ингсом, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «шпоры» сделали приоритетной цель приобрести 28-летнего англичанина. Клуб из Лондона рассчитывает, что Ингс сможет играть в связке с Харри Кейном. Сообщается, что форвард «святых» может обойтись «Тоттенхэму» в сумму около 20 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Ингс провел 33 матча за «Саутгемптон», на его счету 13 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 19,8 миллиона фунтов.

6 июля сообщалось, что игрок отказался продлевать контракт с нынешним клубом на четыре года. Нынешнее соглашение Ингса с «Саутгемптоном» действует до конца июня 2022 года.