Райс отказывается продлевать контракт с «Вест Хэмом»
Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс недоволен работой клуба на трансферном рынке этим летом, сообщает The Telegraph.
Лондонский клуб завышал ценник футболиста, желая выручить за него как минимум 100 миллионов фунтов стерлингов. На фоне такой позиции клуба Райс отклонил уже два предложения «молотобойцев» о новом контракте.
Нынешнее соглашение 22-летнего англичанина с лондонским клубом рассчитано до 2024 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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