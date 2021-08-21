Грилиш забил первый гол за «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш забил свой первый гол в составе команды.

25-летний англичанин отличился на 22-й минуте матча 2-го тура чемпионата Англии против «Норвича». Для него это был третий матч за «Сити».

Грилиш подписал с клубом контракт до 2027 года. Трансфер полузащитника обошелся «Сити» в 118 миллионов евро. Он стал самым дорогим британским футболистом в истории.

В прошлом сезоне хавбек провел 27 игр, забил 7 голов и отдал 10 ассистов. Также игрок отметился двумя голевыми передачами в 5 матчах на Евро-2020.