Грилиш забил первый гол за «Манчестер Сити»
Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш забил свой первый гол в составе команды.
25-летний англичанин отличился на 22-й минуте матча 2-го тура чемпионата Англии против «Норвича». Для него это был третий матч за «Сити».
Грилиш подписал с клубом контракт до 2027 года. Трансфер полузащитника обошелся «Сити» в 118 миллионов евро. Он стал самым дорогим британским футболистом в истории.
В прошлом сезоне хавбек провел 27 игр, забил 7 голов и отдал 10 ассистов. Также игрок отметился двумя голевыми передачами в 5 матчах на Евро-2020.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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