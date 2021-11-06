Рангник заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед»
Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник заинтересован в работе с «Манчестер Юнайтед». Он внимательно следит за ситуацией в клубе, где могут уволить Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера, утверждает журналист Кристиан Фальк.
Нынешний руководитель по спорту и развитию в московском «Локомотиве» примет предложение от «МЮ», если таковое поступит.
Сульшер возглавил «МЮ» в марте 2019 года. Под его руководством клуб уступил «Манчестер Сити» (0:2) в 11-м туре АПЛ и находится на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков. Контракт с 48-летним специалистом рассчитан до лета 2024 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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