Рангник заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед»

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник заинтересован в работе с «Манчестер Юнайтед». Он внимательно следит за ситуацией в клубе, где могут уволить Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера, утверждает журналист Кристиан Фальк.

Нынешний руководитель по спорту и развитию в московском «Локомотиве» примет предложение от «МЮ», если таковое поступит.

Сульшер возглавил «МЮ» в марте 2019 года. Под его руководством клуб уступил «Манчестер Сити» (0:2) в 11-м туре АПЛ и находится на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков. Контракт с 48-летним специалистом рассчитан до лета 2024 года.