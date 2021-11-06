Нил Уорнок уволен с поста главного тренера «Мидлсбро»
Главный тренер «Мидлсбро» Нил Уорнок освобожден от занимаемой должности, сообщает официальный сайт клуба. Об этом было объявлено после ничьей с «Вест Бромвичем» (1:1) в 17-м туре чемпионшипа.
По словам тренера, он узнал об этом еще до матча, но согласился отработать с командой эту игру. По данным Sky Sports, Уорнока на этой должности сменит экс-тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер.
«Мидлсбро» занимает 14-е место, имея в активе 22 очка в 17 матчах. 72-летний Нил Уорнок ранее тренировал «Кардифф», «Ротерхэм», «Куинз Парк Рейнджерс», «Кристал Пэлас», «Лидс», «Шеффилд Юнайтед» и другие команды.
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