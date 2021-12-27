Реднапп: «Лукаку вернул «Челси» в чемпионскую гонку»
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джейми Реднапп поделился мнением о нападающем «Челси» Ромелу Лукаку после матча 19-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (3:1).
«Лукаку единолично вернул свою команду в чемпионскую гонку. «Челси» была необходима какая-то искра, и именно ее Лукаку дал команде. В первом тайме «Челси» играл вообще без скоростей, и тренер думал, что происходит.
Выход Лукаку был естественным решением, потому что у «Челси» были трудности при игре с Пулишичем на позиции «девятки», — приводит слова Реднаппа Sky Sports.
В этой встрече Лукаку забил один гол. «Челси» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице.
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Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/18932/12504314/romelu-lukaku-has-fired-chelsea-back-into-premier-league-title-race-says-jamie-redknapp
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