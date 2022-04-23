«Манчестер Юнайтед» проиграл 4 гостевых матча подряд в чемпионате Англии впервые с 1981 года

«Арсенал» на своем поле счетом 3:1 обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии.

«Ман Юнайтед» проиграл четыре гостевых матча подряд в национальном чемпионате впервые за 41 год.

Тогда в период с декабря 1980-го по март 1981 года манкунианцы проиграли шесть матчей подряд в чемпионате.

До поражения от «Арсенала» команда Ральфа Рангника уступила на выезде «Ливерпулю» (0:4), «Эвертону» (0:1) и «Манчестер Сити» (1:4).

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, команда набрала 54 очка в 34 играх.