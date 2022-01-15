Рангник приехал на базу «Манчестер Юнайтед», забыв о выходном

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник забыл, что дал игрокам выходной, информирует Daily Mail.

63-летний немецкий специалист приехал на базу во вторник утром и обнаружил, что тренировочный комплекс почти пуст. У въезда на территорию его никто не проверял на коронавирус. Тогда он позвонил, чтобы узнать в чем дело, после чего он уехал.

Рангнику напомнили, что после победы над «Астон Виллой» (1:0) в матче 1/32 финала Кубка Англии он предоставил команде выходной.

Как отмечается, после произошедшего игроки и работники клуба шутили на Рангником и его забывчивостью.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в таблице АПЛ.