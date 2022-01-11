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Рангник о прогрессе «МЮ»: «Еще многое нужно улучшить, но это легче сделать после победы»

02:33
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник после победы в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Астон Виллы» (1:0) ответил на вопрос, видит ли он прогресс команды под его руководством.

«Да, прогресс есть. Нельзя сказать, что это была идеальная игра. У нас все еще есть немало вещей, в которых мы можем стать лучше, но сегодня важно было сыграть на ноль. Еще многое нужно улучшить, но это легче сделать после победы со счетом 1:0», — приводит слова Рангника BBC Sport.

«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, где встретится с «Мидлсбро».

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Сергей Разин все материалы автора

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