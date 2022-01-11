Джеррард прокомментировал отмененный гол «Астон Виллы» в матче против «МЮ»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард прокомментировал отмененный гол бирмингемцев в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (0:1).

«Как долго это можно делать? Судьям потребовалось три с половиной минуты, чтобы решить этот вопрос. Когда есть ВАР и он принимает решение, вы должны его принять. Вы ничего не можете сделать, чтобы изменить это. Самый простой выход — свалить все на судьбу и арбитров, но мы не будет этого делать», — приводит слова Джеррарда BBC Sport.

На 51-й минуте бирмингемцы при счете 0:1 забили гол, однако главный арбитр встречи Майкл Оливер отменил взятие ворот: после подсказки ВАР судья посмотрел видеоповтор и определил, что форвард «Астон Виллы» Дэнни Ингс был в офсайде.

«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, где встретится с «Мидлсбро».