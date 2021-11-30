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Рангник не может получить визу на работу в Англии

20:04
Ральф Рангник. Фото AFP
Ральф Рангник. Фото AFP
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Ральф Рангник не может приступить к работе с «Манчестер Юнайтед» из-за бюрократических проволочек. У немца возникла проблема с получением рабочей визы, сообщает ESPN.

Возможно, руководить командой он сможет лишь в середине декабря.

Пока исполняющим обязанности главного тренер «МЮ» останется Майкл Кэррик.

Из-за того, что Рангник не тренировал с 2019 года, он не смог автоматически получить разрешение на работу в Соединенном Королевстве.

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Иван Шитик все материалы автора

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