Рангник не может получить визу на работу в Англии
20:04
Ральф Рангник не может приступить к работе с «Манчестер Юнайтед» из-за бюрократических проволочек. У немца возникла проблема с получением рабочей визы, сообщает ESPN.
Возможно, руководить командой он сможет лишь в середине декабря.
Пока исполняющим обязанности главного тренер «МЮ» останется Майкл Кэррик.
Из-за того, что Рангник не тренировал с 2019 года, он не смог автоматически получить разрешение на работу в Соединенном Королевстве.
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