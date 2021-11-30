Гвардиола заявил, что у «Манчестер Сити» серьезные проблемы с составом

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о состоянии команды перед матчем 14-го тура АПЛ с «Астон Виллой».

«У нас чрезвычайная ситуация в составе, потому что очень, очень, очень мало игроков, — приводит слова тренера BBC. — Мы никогда не жалуемся, когда игроки не могут играть из-за травм или красных карточек, потому что я очень доверяю команде, отсутствующих могут заменить другие игроки. Но впереди декабрь, самый тяжелый месяц года, а у нас серьезные проблемы. На матч есть всего лишь 14-15 футболистов, причем многие провели к этому моменту много игр».

За команду в матче против «Астон Виллы» не смогут сыграть полузащитник Ферран Торрес из-за проблемы со стопой, защитник Эмерик Лапорт отстранен от игры. Кевин де Брейне также не поможет «Манчестер Сити», несмотря на отрицательный результат теста на коронавирус.

Филип Фоден и Джек Грилиш находятся под вопросом и даже если смогут сыграть, то не все 90 минут матча.

Встреча «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» состоится в среду, 1 декабря. Начало — в 23:15 по московскому времени.