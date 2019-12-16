Rambler хочет получить компенсацию с Twitch за пиратские трансляции АПЛ. Это рекордные 180 миллиардов рублей

Rambler Group требует пресечь распространение пиратских трансляций и взыскать рекордные 180 миллиардов рублей с крупнейшего в мире стримингового сервиса Twitch.

Как сообщает «Коммерсантъ», Компания насчитала 36 тысяч случаев нарушения прав на показ матчей английской премьер-лиги, которыми владеет в России. Мосгорсуд 20 декабря рассмотрит иск ООО «Рамблер Интернет Холдинг» к Twitch Interactive. Требования включают блокировку Twitch в РФ и взыскание компенсации в размере 180,345 млрд руб.

Сумма в 180 миллиардов образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций АПЛ — 36 тысяч— на максимальную сумму компенсации в 5 миллионов рублей. Rambler владеет эксклюзивными правами на показ АПЛ в России.

Twitch принадлежит Amazon, это крупнейшая видеостриминговая платформа в мире и России. Согласно Mediascope, месячная аудитория ресурса среди россиян старше 12 лет в октябре 2019 года составила 4,8 млн человек. По данным SimilarWeb, в мире за ноябрь сайт посетили 611,4 млн раз.

Представитель Twitch в суде Юлианна Табастаева считает, что тренбования несправедливы.

— Сервис только обеспечивает доступ пользователей к платформе, не размещает собственный контент, не может менять контент, размещаемый пользователями, или отслеживать возможные нарушения прав, — сказала Табастаева. Она утверждает, что Twitch принял все необходимые меры для устранения нарушений, «несмотря на то что Rambler не направлял никаких официальных уведомлений, только скриншоты страниц, да и те без конкретных дат».

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