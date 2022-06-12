Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в «Чеслси»

Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в лондонском «Челси», утверждает Mirror.

По данным издания, футболист недоволен своим положением в команде, так как хочет получать постоянную игровую практику перед предстоящим ЧМ-2022 в Катаре. Ранее в клуб перешли Хулиани Альварес и Эрлин Холанн, что еще больше осложнило его положение.

«Горожане» готовы отпустить игрока за 60 миллионов евро, сам Стерлинг согласится на переход в «Челси» только в случае личной гарантии места в стартовом составе от главного тренера лондонского клуба Томаса Тухеля.