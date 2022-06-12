Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал о том, какие зоны необходимо укрепить манкунианцам. Он также отменил важность форварда Криштиану Роналду.

«Клубу нужен центрфорвард. Я знаю, что Криштиану Роналду, скорее всего, останется, он блестящий игрок. Однако «МЮ» нужен новый центральный нападающий. Центрфорвард — это необходимость», — цитирует Невилла сайт «МЮ».

В этом сезоне 37-летний форвард забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. По итогам сезона клуб занял 6-е место в турнирной таблице АПЛ.